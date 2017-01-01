Сутки на Донбассе: пять вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на луганском направлении, хутора Вильный на попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на светлодарском направлении, поселка Березово на донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. За первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.