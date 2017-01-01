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Сутки на Донбассе: пять вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

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Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.
Один украинский военный получил ранение
Один украинский военный получил ранение
facebook.com/ato.news

Сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на луганском направлении, хутора Вильный на попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на светлодарском направлении, поселка Березово на донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", -  добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. За первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Теги: Донбасс, военные, обстрел, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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