В Ивано-Франковской области столкнулись два авто: есть жертвы

Водитель одной из машин не справился с управлением. В результате столкновения погибли пассажир и водитель другого авто.

От столкновение одно из авто перевернулось if.npu.gov.ua

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Возле села Угрынив Ивано-Франковской области вечером в понедельник, 7 января, столкнулись Geely и Mitsubishi.

В результате два человека погибли, шестеро травмированы, сообщает пресс-служба полиции области.

“В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены 6-х пострадавших. Пассажир автомобиля Geely погиб на месте происшествия. Позже в медучреждении погиб водитель Geely“ – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение другим транспортным средством. Ведется следствие.

Напомним, ранее в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети.

А в Киеве на большой скорости столкнулись два авто. Пассажирку одного из авто вырезали спасатели.