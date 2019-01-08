Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Карпатах прогнозируют высокую вероятность схождения лавин

Комментариев: 1
8-9 января будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.
Сложные погодные условия в Карпатах
Сложные погодные условия в Карпатах
depositphotos.com

В ближайшие два дня в Карпатах будет сохраняться значительная опасность схождения лавин из-за снегопадов и метели. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: В Карпатах заблудились пятеро туристов, один погиб

“По данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее В ГосЧС объявили третий уровень лавинной опасности в трех областях. 

Поделись:
Теги: снежная лавина, Карпаты, опасность, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Септемберг    08.01.2019, 10:15
Оценка:  0
Септемберг
Схода лавин.Схождение людей.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь