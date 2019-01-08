В Карпатах прогнозируют высокую вероятность схождения лавин

8-9 января будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

В ближайшие два дня в Карпатах будет сохраняться значительная опасность схождения лавин из-за снегопадов и метели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“По данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее В ГосЧС объявили третий уровень лавинной опасности в трех областях.