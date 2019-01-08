Ограбили во время обыска: Ювелирный магазин отсудил у государства 25 млн грн

Было открыто три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью, служебного подлога.

Хозяйственный суд Киева взыскал из государственного бюджета в пользу ООО Часовой салон Кристалл 25,4 млн грн убытков, которые были нанесены во время обыска с участием прокуроров и полицейских.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на соответствующее решение судьи.

Читай также: В Кривом Роге в магазин ворвался с топором грабитель в маске тигра

Так в 2014 году прокуратурой Киева проводилось досудебное расследование в отношении группы неустановленных лиц, которыми осуществляется продажа контрафактных товаров, в частности, с использованием радиационно-загрязненной сырья.

20 августа 2014 года на основании постановления суда в помещении киевского магазина Граф, где осуществляло хозяйственную деятельность ООО Часовой салон Кристалл, был проведен обыск и изъяты ювелирные изделия и часы.

“По заявлению директора магазина открыто три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью, служебного подлога“, - говорится в публикации.

Читай также: Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте

Сообщается, что в заявлении говорилось, что работникам не позволили присутствовать при обыске, а когда прокуроры и следователи покинули помещение, то там все было перевернуто, витрины разбиты, выявлено отсутствие товара, а также денег, которые хранились в сейфе. Аудит и инвентаризация подтвердили недостаток товара.

“23 сентября 2014 года прокуратурой Киева дело, в котором проводился обыск, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году в суд направлено дело по обвинению 10 человек: старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего следователя следственного отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве и оперуполномоченных сектора с раскрытия имущественных преступлений отдела уголовного розыска Печерского РУ ГУ МВД Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 УК (кража) и ч.3 ст.365 УК (превышение служебных полномочий).

По данным издания, более чем за три года дело все еще находится на стадии подготовительного заседания. В уголовном деле Часовой салон Кристалл было признано гражданским истцом, но в 2018 году компания этот иск отозвала.

Читай также: Стало известно, кто вынес драгоценности из ЦУМа в Донецке

Сообщается, что Хозяйственный суд Киева решил, что истец обосновал противоправность поведения сотрудников прокуратуры во время обыска. При этом видеозапись с камеры магазина, которая работала в момент обыска, суд не принял в качестве доказательства, поскольку он не заверенный электронной подписью.

“Суд признал убытки магазина в сумме 25400000 грн - это стоимость пропавших товаров по состоянию на август 2014 года, как ее оценил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз“, - говорится в публикации.

Также уточняется, что обвиняемый по делу об ограблении магазина Виталий Савчук в 2015 году через суд восстановился в должности старшего прокурор прокуратуры Печерского района Киева, а также отсудил средний заработок за время вынужденного прогула. Это решение было подтверждено судами высших инстанций и Савчук до сих пор работает в прокуратуре.

Следователь Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.

Как сообщалось 26 декабря, под Киевом изъяли контрабандной ювелирки на 27 млн гривен.