В "ЛНР" тысячи потребителей остались без электричества

Снегопады вызвали серию аварийных отключений электроснабжения на территории "ЛНР".

В Луганской области снегопад спровоцировал аварию, из-за которой более 2,4 тысяч абонентов на территории “ЛНР“ остались без электроснабжения.

Об этом во вторник, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое “МЧС ЛНР“.

“В системе ЖКХ республики (электроснабжение) действуют четыре аварийные ситуации “, - заявили в “министерстве“.

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Отмечается, что 5 января более 7,2 тысячи абонентов остались без электроснабжения в “ЛНР“ из-за аварий вследствие неблагоприятных погодных условий.

6 и 7 января из-за снегопада произошли новые аварийные отключения и обрывы воздушных линий электропередачи. В результате без электричества остались более 2,1 тысячи частных домов и квартир в четырех населенных пунктах ЛНР.

Кроме того, 251 абонент в селе Орехово Антрацитовского района остаются без энергоснабжения с 4 января. Ремонтные работы продолжаются.

Как сообщалось, в Крыму из-за снегопада без света тысячи человек. Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь.