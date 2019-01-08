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МН17: Родственников жертв подготовят к суду против РФ

Комментариев: 3
Судебный процесс в Гааге по факту падения самолета на Донбассе в 2014 году может начаться в течение 5 лет.
Родственников жертв готовы проконсультировать о перспективах будущего суда
Родственников жертв готовы проконсультировать о перспективах будущего суда
EPA/UPG

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Родственники жертв крушения рейса MH17 в Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, если они хотят присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевшей стороны. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, передает De Telegraaf.

"Если суд уже начнется, они могут подать иск о возмещении понесенного ущерба", - отметил Грепперхаус в письме к палате представителей парламента Нидерландов. 

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Он советует родственникам жертв катастрофы серьезно рассмотреть возможности иска в законных рамках.  Например, родные жертв катастрофы не могут требовать возмещения так называемого аффекта (боли), так как закон об этом вступил в силу только в этом году и не имеет обратной силы.

Подача исков ближайшими родственниками в этом случае является юридически очень сложной процедурой, говорит министр. Он также посоветовал заинтересованным сторонам получить экспертную консультацию по этому вопросу. 

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Также в письме поясняется, что выплаты страховых компаний или авиакомпаний не могут повторить в результате будущих судебных процессов. Однако предполагается, что в течение пяти лет будет возбужден судебный процесс о воздушной катастрофе Гаагой. Суд проведет проведет его в месте расположения Схипхол.

Именно по результатам этого процесса выплатить компенсации должна сторона-виновник катастрофы. 

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Как уже сообщалось ранее, Нидерланды считают виновной в катастрофе боинга МН17 Россию и думают о подаче иска в международный суд. Россия при этом отказывается от любых переговоров о компенсации ущерба.

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Теги: МН17, РФ, Донбасс, Нидерланды, жертвы, родственники, катастрофа, боинг
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Комментариев (3)
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nelci    08.01.2019, 11:27
Оценка:  -1
nelci
Родственников будут готовить к суду 5 лет. А времени хватит, лучше лет 10, чтобы наверняка?
Мыкола    08.01.2019, 11:17
Оценка:  -2
Мыкола
Почему так и не опубликованы снимки с американских спутников ?
Ехидный    08.01.2019, 11:22
Оценка:  0
Ехидный
Как всегда, врешь - опубликованы
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