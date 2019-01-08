МН17: Родственников жертв подготовят к суду против РФ

Судебный процесс в Гааге по факту падения самолета на Донбассе в 2014 году может начаться в течение 5 лет.

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Родственники жертв крушения рейса MH17 в Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, если они хотят присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевшей стороны. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, передает De Telegraaf.

"Если суд уже начнется, они могут подать иск о возмещении понесенного ущерба", - отметил Грепперхаус в письме к палате представителей парламента Нидерландов.

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Он советует родственникам жертв катастрофы серьезно рассмотреть возможности иска в законных рамках. Например, родные жертв катастрофы не могут требовать возмещения так называемого аффекта (боли), так как закон об этом вступил в силу только в этом году и не имеет обратной силы.

Подача исков ближайшими родственниками в этом случае является юридически очень сложной процедурой, говорит министр. Он также посоветовал заинтересованным сторонам получить экспертную консультацию по этому вопросу.

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Также в письме поясняется, что выплаты страховых компаний или авиакомпаний не могут повторить в результате будущих судебных процессов. Однако предполагается, что в течение пяти лет будет возбужден судебный процесс о воздушной катастрофе Гаагой. Суд проведет проведет его в месте расположения Схипхол.

Именно по результатам этого процесса выплатить компенсации должна сторона-виновник катастрофы.

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Как уже сообщалось ранее, Нидерланды считают виновной в катастрофе боинга МН17 Россию и думают о подаче иска в международный суд. Россия при этом отказывается от любых переговоров о компенсации ущерба.