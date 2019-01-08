Бронетанковый завод потерял более 20 млн грн - аудиторы

Аудиторами выявилены нарушения на десятки миллионов гривен.

Государственная аудиторская служба провела проверку Киевского бронетанкового завода за период с 1 января 2012 года по конец сентября 2018 года и выявила нарушения на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на письмо аудитслужбы, передает Экономическая правда.

Проверяющие отметили, что на бронетанковом заводе тщательно не контролируют выполнение договорных обязательств, что привело к многомиллионным потерям.

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"Непринятие предприятием мероприятий по устранению нарушений договорной дисциплины, из-за признания судом контрагентов банкротами, накопления дебиторской задолженности, что является следствием недостаточного уровня внутреннего контроля за выполнением договоров, которые заключало предприятие, - привело к потере активов на общую сумму 20,2 млн грн и в дальнейшем может привести к потерям на сумму 3,9 млн гривен", - говорится в письме Госаудитслужбы.

За несвоевременное выполнение контрактов, заключенных с военными формированиями в судебном порядке, с КБТЗ взыскали штрафов и пени на общую сумму 8,4 млн гривен.

Также аудиторы увидели проблемы при сотрудничестве с государственными спецэкспортерами вооружения. А именно резервирование спецэкспортерами средств бронетанкового завода на суммы от 14 тыс грн до 17 млн ​​грн лишило КБТЗ права распоряжаться оборотными средствами и направлять их на проведения расчетов, в том числе, по долговым обязательствам.

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Отдельно отмечен земельный вопрос завода. Руководство КБТЗ не приняло мер для обеспечения оформления права собственности на земельные участки общей площадью 47,1 га, расположенных в пределах города Киева. Такая халатность может привести к потере ценной земли.

Кроме того, на протяжении 2012-2018 годов бронетанковый завод осуществил расходы на содержание двух земельных участков общей площадью 4,9 га на общую сумму 3,2 млн грн. Но фактически оплаченную землю не использовал в своей деятельности. На момент аудита вопрос о дальнейшем использовании земли руководством завода не решен.

Как сообщалось, в октябре 2018 армия получила первые БТР-4 с новой украинской броней.