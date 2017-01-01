Пожар в Харьковской области: погибли несовершеннолетняя мать с младенцем

Другие квартиры жилого дома не пострадали.

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Во время пожара в жилом доме в городе Купянск в Харьковской области погибли младенец и его 17-летняя мать.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех владельцев спасатели получили 7 января в 20:38.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности kharkiv.dsns.gov.ua

На месте спасатели увидели, что огонь охватил две комнаты, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на площади около 100 кв. м.

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“Во время тушения пожара дома сотрудниками ГСЧС в доме были обнаружены тела двух погибших: девушки 2001 года рождения и ее 4-месячного сына“, - указали в ведомстве.

В 20:50 пожар был локализован, а в 23:25 полностью ликвидирован. Другие квартиры жилого дома не пострадали.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности kharkiv.dsns.gov.ua

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Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

По факту гибели двух человек правоохранительные органы проводят следственные действия.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности kharkiv.dsns.gov.ua

Напомним, установлен новый антирекорд трагической статистики - за прошедшие сутки в Украине сразу 17 граждан погибли на пожарах в быту в день Рождества - 7 января. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.