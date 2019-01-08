Украинцев просят не ходить на тонкий лед и не пить на зимней рыбалке

Реки и озера едва успели замерзнуть, и поэтому ГосЧС прочесывает водоемы и проводит профилактические беседы с гражданами.

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Украинцев просят не выходить на тонкий лед на украинских водоемах, и тем более, предостеречь от этого детей. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Там предупредили, что реки и озера едва подмерзли, и поэтому гулять по ледяной поверхности может быть смертельно опасно.

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“Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду“, - предупреждают спасатели.

Они добавили, что ежедневно посещают водоемы и проводят с гражданами профилактические беседы о правилах поведения на льду.

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Спасатели также призывают рыбаков не употреблять во время выхода на лед спиртные напитки: “Они замедляют у человека чувство опасности и могут привести к беде“.

В ГосЧС отчитались, что в праздничные дни провели беседы с рыбаками в Каневе Черкасской области и на реке Гнилой Тикич в городе Звенигородка, вручив им информационные листовки с правилами безопасности.

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Также спасатели осмотрели водоемы Белогорского, Виньковецкого, Деражнянского, Новоушицкого, Полонского, Теофипольского районов Хмельницкой областии местные водоемы в Кировоградской области.

Напомним, ранее в ГосЧС спрогнозировали высокую опасность (третий уровень) схождения лавин в Карпатах.