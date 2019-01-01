Статус участника боевых действий имеют 355 тысяч ветеранов АТО

Больше всего носителей статуса УБД среди подчиненных Минобороны, МВД и Нацгвардии. Вместе с тем, 195 человек лишили этого статуса.

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Почти 355 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины получили статус участника боевых действий (УБД).

Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

“По состоянию на 01.01.2019, по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 354 977 лицам“, - говорится в сообщении.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченных к АТО, 354 тысяч 797 человек.

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В частности, в составе Минобороны - 241 тысяч 295 человек, Министерства внутренних дел - 32 тысяч 481 человек, Национальной гвардии - 34 тысяч 305 человек, СБУ - 10 тысяч 979 человек. В Службе внешней разведки - 42 человека, Госпогранслужбе - 19 тысяч 868 человек, в Госспецслужбе транспорта - 2 тысячи 397 человек, Управлении госохраны - 472 человека, Госслужбе спецсвязи и защиты информации - 839 человек, в ГСЧС - 5 тысяч 164 человека, Генпрокуратуре - 325 человек, Нацполиции - 5 тысяч745 человек и Государственной фискальной службе - 885 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

Вместе с тем, этого статуса уже лишены 195 человек.

Напомним, правительство на заседании приняло решение о создании Государственной службы по делам ветеранов.