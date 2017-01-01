В Украине началась регистрация на пробное ВНО-2019

Ознакомиться с процедурой и образцами тестов можно уже сейчас.

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Украинский центр оценивания качества образования начал регистрацию для участия в пробном внешнем независимом тестировании в 2019 году.

Регистрация на сайтах региональных центров оценивания качества образования продлится до 31 января.

На пробном тестировании каждый участник может пройти тест по одному из предметов:

16 марта - по украинскому языку и литературе,

23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языку.

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Участники тестирования также могут ознакомиться с процедурой и образцами тестов; выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего тестирования; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить собственную степень готовности к прохождению тестирования.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 20 мая по 12 июля. Обязательным для поступления в вузы является украинский язык и литература, а также математика или история Украины по выбору абитуриента.

Как сообщалось 2 января, Гриневич рассказала о новшествах в образовании в 2019 году.