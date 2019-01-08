В СБУ отчитались, сколько шпионов поймали за год

По статье госизмена открыли 114 уголовных производств, также выявили 152 боевиков ОРДЛО.

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В 2018 году контрразведка Службы безопасности разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что следователи СБУ открыли 114 криминальных производств по статье 111 (госизмена).

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Кроме того, военная разведка выявила 152 участников террористических организаций Л/ДНР, 54 из них были задержаны.

В СБУ отчитали о результате поиска иностранных агентов за год ssu.gov.ua

“По материалам разведки было начато 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в действие“, сообщила спецслужба.

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Там добавили, что всего в прошлом году СБУ вела 10931 уголовное производство по отношению к 2699 лицам.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на Донбассе пулеметчика и бывшего оператора ракеты "ДНР", обученного россиянами.