Харьковского инженера КБ подозревают в шпионаже - СБУ

Предполагают, что экс-сотрудник бюро передавал информацию азиатской военной компании.

Служба безопасности Украины подозревает бывшего инженера одного из конструкторских бюро в Харькове в сотрудничестве с военной компанией одной из стран Азии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передают Українськi Новини.

Читай также: Через Стахановский вагоноремонтный завод пытались финансировать “ЛНР“ - СБУ

“Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение мужчина предоставлял иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники“, - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Как сообщалось в октябре 2018, в Киеве будут судить директора КБ Артиллерийское вооружение.