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Харьковского инженера КБ подозревают в шпионаже - СБУ

Комментариев: 1
Предполагают, что экс-сотрудник бюро передавал информацию азиатской военной компании.
Сотрудники СБУ устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности
Сотрудники СБУ устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности
inshaua.com

Служба безопасности Украины подозревает бывшего инженера одного из конструкторских бюро в Харькове в сотрудничестве с военной компанией одной из стран Азии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передают Українськi Новини.

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“Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение мужчина предоставлял иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники“, - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Как сообщалось в октябре 2018, в Киеве будут судить директора КБ Артиллерийское вооружение.

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Теги: военные, СБУ, шпионаж
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Комментариев (1)
толян04    08.01.2019, 13:14
Оценка:  -1
толян04
если не путину то цэ нэ зрада цэ бизнес!))
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