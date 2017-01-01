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Спасатели вторые сутки ищут лыжника в районе горы Гимба

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34-летнего лыжника не могут отыскать с вечера 6 января, когда он ушел в горы с другом.
ГосЧС продолжает искать лыжника, который заблудился в Карпатах
ГосЧС продолжает искать лыжника, который заблудился в Карпатах
dsns.gov.ua

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Две поисковые группы спасателей вторые сутки разыскивают туриста, заблудившегося в районе горы Гимба Межгорского района в Карпатах. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС. Спасатели обследуют местность вероятного пребывания парня, отметили в пресс-службе. 

“Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Савеловского района в сторону горы Гимба Межгорского района, а вторая - со стороны села Пилипец (гора Гимба) в направлении станции Оса“, - говорится в сообщении.

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В поисках принимают участие 17 спасателей и 3 единицы техники из трех горных поисково-спасательных отделений сел Нижние Ворота, пгт Межгорье и города Мукачево.

Лыжник 1984 года рождения вместе с другом потерялись в районе горы Гимба еще 6 января. Они решили разойтись в разные стороны в поиске цивилизации, в итоге одного из туристов не смогли найти до сих пор.

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Напомним, ранее сообщалось, что в канун Рождества в Карпатах заблудились пятеро туристов. Один из них погиб.

 

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Теги: туристы, горы, Карпаты, спасатели, ГосЧС
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