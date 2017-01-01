Крушение у берегов Турции: Спасенные украинцы провели в воде 5 часов

На поверхность подняли тело одного из погибших моряков.

Читай также: Крушение судна у Турции: поднято тело погибшего украинца

Пострадавших украинских моряков в больнице Самсуна проведал губернатор Осман Каймак. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

“Мы благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников“, - подчеркнул он. По словам Сибиги, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются в водах возле Самсуна.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.

Читай также: МИД назвали причину крушения судна у Турции

Уже поднято на поверхность тело одного из погибших украинцев. Также посол также уточнил, что моряки были спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде: “Это настоящее чудо. Близкие остаются на связи“.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Читай также: Крушение судна у берегов Турции: Расходы на лечение оплатит страховая

Напомним, ранее был опубликован список моряков, находящихся в больнице в Самсуне. С затонувшего судна были спасены Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.