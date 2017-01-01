Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение у берегов Турции: Спасенные украинцы провели в воде 5 часов

Комментариев: 0
На поверхность подняли тело одного из погибших моряков.
Украинцы с затонувшего "Волго-Балт-214" провели в холодной воде пять часов
Украинцы с затонувшего "Волго-Балт-214" провели в холодной воде пять часов
fleetphoto.ru

Читай также: Крушение судна у Турции: поднято тело погибшего украинца

Пострадавших украинских моряков в больнице Самсуна проведал губернатор Осман Каймак. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

“Мы благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников“, - подчеркнул он. По словам Сибиги, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются в водах возле Самсуна.

Читай также: МИД назвали причину крушения судна у Турции

Уже поднято на поверхность тело одного из погибших украинцев. Также посол также уточнил, что моряки были спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде: “Это настоящее чудо. Близкие остаются на связи“.

Читай также: Крушение судна у берегов Турции: Расходы на лечение оплатит страховая

Напомним, ранее был опубликован список моряков, находящихся в больнице в Самсуне. С затонувшего судна были спасены Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.

Поделись:
Теги: судно, Турция, корабль, затопление, украинцы, моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь