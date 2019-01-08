Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве планируют повысить тарифы на холодную воду

Комментариев: 9
Проектами постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусмотрено повышение тарифов на 7%-12%.
Киевводоканал не сообщает, когда именно будут повышены тарифы
Киевводоканал не сообщает, когда именно будут повышены тарифы
depositphotos.com

Читай также: В Киеве без воды остаются 20 улиц

В столице в очередной раз планируют повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. 

Как сообщает пресс-служба АО Киевводоканал, состоялось открытое обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для Киевводоканала.

“На заседании НКРЕКУ, которое проводилось в форме открытого слушания 21 декабря 2018 года, были приняты проекты постановлений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем). Таким образом, НКРЕКУ намерена осуществить изменение действующих тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО АК “Киевводоканал“, - отмечается в сообщении. 

Читай также: В Киеве нет воды на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Так, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей в Киеве составит 20,832 грн (в т. ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м, из них: 11,268 грн (в т. ч. НДС 1,878 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения. 

Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м, из них: 12,012 грн (в т. ч. НДС 2,002 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,200 грн (в т. ч. НДС 1,700 грн) за 1 куб. м водоотведения. 

Вместе с тем в компании не сообщают, когда именно будут повышены тарифы.

Читай также: Киевлян предупредили об отключении холодной воды

Отметим, повышение тарифов Киевводоканалом стартовало с середины октября, теперь жители столицы получат обновленную стоимость за использованную холодную воду в ноябре.  

Поделись:
Теги: Киев, водоканал, Киевводоканал, подорожание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    08.01.2019, 14:21
Оценка:  +4
farfalle
Все как в Европе. Зато томос!
Мыкола    08.01.2019, 14:19
Оценка:  +6
Мыкола
И где же та гиднисть после майдана, когда народ обдирают как липку , а те, кто обещал райское будущее и дорвавшись до власти, теперь в несколько раз увеличили свой доход ?
YZZR    08.01.2019, 14:28
Оценка:  +4
YZZR
Всі гідні змотались за бугор....
Rangol    08.01.2019, 14:10
Оценка:  +7
Rangol
На горячую то смысла нет повышать, ее все равно нет, а на холодную воду, газ, топливо, воздух, канализацию пожалуйста
fkrfyfan    08.01.2019, 14:06
Оценка:  +9
fkrfyfan
За Понос надо платить!
Via_dolorosa    08.01.2019, 14:13
Оценка:  -6
Via_dolorosa
Заплатят пенсионеры РФ из-за очередных санкций наших западных партнеров.
farfalle    08.01.2019, 14:22
Оценка:  +4
farfalle
перевод стрелок -признак тупого майдауна
Fon_Pascha    08.01.2019, 13:55
Оценка:  +11
Fon_Pascha
ще не вмерла Украіна? 7 лет назад пил воду из крана. теперь только покупную. и че будет дальше? налог на осадки?
Vasya_iz_Ivanovo    08.01.2019, 13:52
Оценка:  +7
Vasya_iz_Ivanovo
Правильно, а не хрен!
Хюндай    08.01.2019, 13:48
Оценка:  +10
Хюндай
На снег повысьте он тоже вода.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь