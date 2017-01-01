В Донецкой области неделю голодают работники шахты

Работники шахты Курахово 2 января объявили голодовку из-за долгов по зарплатам за полгода.

Читай также: В Лисичанске остановились все шахты - СМИ В Донецкой области неделю продолжаются протесты на шахтах госпредприятия Селидовуголь. К голодающим работников шахты Кураховская присоединилась еще одна лаборантка.

Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины во вторник, 8 января.

Кроме нее, голодовку продолжают две видбирници проб ОТК и лаборант отдела качества.

По словам заместителя главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Сергея Павлова, на ГП Селидовуголь также не приступают к выполнению своих должностных обязанностей работницы лаборатории, отделов технического контроля, планового и других, требуя выплаты задолженности за более четырех месяцев зарплаты.

Читай также: На шахте с бастующими шахтерами произошел обвал - Волынец “Люди добросовестно ходят на работу, однако, как и предупреждали после собрания трудового коллектива, к непосредственному исполнению своих обязанностей не приступают. Поэтому предприятие и в дальнейшем не сдает отчетов, не решаются и другие вопросы“, - отметил Павлов.

Отметим, протесты начались 2 января в связи с задолженностью по зарплате почти за полгода. В пятницу, 4 января, работникам ГП Селидовуголь начали перечислять деньги за июнь и сентябрь 2018 года, но они заявили, что протесты будут продолжаться до полного погашения задолженности.