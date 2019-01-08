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В МИД считают, что с РФ поможет только биометрический визовый режим

Комментариев: 5
Обычный визовый режим - это просто "штампование этикеток", считает глава ведомства Павел Климкин.
Климкин не исключает введение визового режима с РФ, но только биометрического
Климкин не исключает введение визового режима с РФ, но только биометрического
EPA/UPG

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Нет смысла вводить обычный визовый режим с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала “1+1“ заявил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина.

При этом он не исключил введение биометрического визового режима с Россией. Разумная фильтрация граждан РФ, которые следуют в Украину, должна быть всегда, подчеркнул он.

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“Я всегда говорил, что если просто ввести визовый режим, этикетки штамповать - оно никогда не будет работать“, - считает Климкин. 

“Если визовый режим с РФ - то только биометрический. Другой режим не будет работать. Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных“, - добавил он.

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“Не исключено, что и биометрический визовый режим с РФ будет введен. Это серьезное решение“, - говорит министр.

Ранее глава МИД Павел Климкин пояснил, что Украина не смогла бы обеспечить честные выборы президента на участках голосования в Российской Федерации.

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Теги: Климкин, визы, РФ, Украина, биометрика
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Комментариев (7)
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farfalle    08.01.2019, 15:02
Оценка:  -1
farfalle
Вот вернутся из России 3 млн гастеров, они тебе мозги вправят, Климкин
Boxerogos    08.01.2019, 14:51
Оценка:  -3
Boxerogos
Тесть Клима Чугункина,генерал российской армии,получивший медаль за освобождение Крыма от коричневой чумы,лично благословил Пабло на подобные инициативы.)))))))))))))
WTF2wtf    08.01.2019, 15:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Даже путиснкий бот-многостаночник одобряет такую инициативу?
nelci    08.01.2019, 14:43
Оценка:  -4
nelci
Надо брать пример со старших, новых братьев, строить высоченный забор, как завещал тов. Трамп!
fkrfyfan    08.01.2019, 14:38
Оценка:  -2
fkrfyfan
Тогда пускай и Россия такой вводит. И депортировать родственников чугункина из России.
Lup-Lup    08.01.2019, 14:38
Оценка:  -2
Lup-Lup
изыди кагтавый!))
Olshankin    08.01.2019, 14:32
Оценка:  -2
Olshankin
Который год делают из Украины Галицию, а она все не переделывается.
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