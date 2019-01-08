В МИД считают, что с РФ поможет только биометрический визовый режим

Обычный визовый режим - это просто "штампование этикеток", считает глава ведомства Павел Климкин.

Климкин не исключает введение визового режима с РФ, но только биометрического EPA/UPG

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Нет смысла вводить обычный визовый режим с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала “1+1“ заявил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина.

При этом он не исключил введение биометрического визового режима с Россией. Разумная фильтрация граждан РФ, которые следуют в Украину, должна быть всегда, подчеркнул он.

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“Я всегда говорил, что если просто ввести визовый режим, этикетки штамповать - оно никогда не будет работать“, - считает Климкин.

“Если визовый режим с РФ - то только биометрический. Другой режим не будет работать. Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных“, - добавил он.

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“Не исключено, что и биометрический визовый режим с РФ будет введен. Это серьезное решение“, - говорит министр.

Ранее глава МИД Павел Климкин пояснил, что Украина не смогла бы обеспечить честные выборы президента на участках голосования в Российской Федерации.