Четырех командиров в/ч оштрафуют за пьянство во время учений на полигоне Десна

Нарушение порядка несения военной службы могло привести к чрезвычайным ситуациям.

Указанные офицеры были руководителями во время учений на полигоне unn.com.ua (иллюстративное фото)

Прокуратура просит суд оштрафовать 4 командиров воинской части из-за употребления алкоголя во время военных учений на полигоне Десна в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

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"В начале 2019 года военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачены 4 офицера в употреблении алкоголя и пребывании на военной службе в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Так, 4 января в воинской части, дислоцированной в поселке Гончаровское Черниговской области, обнаружены заместитель начальника штаба воинской части, командир и заместитель командира танковой роты и командир взвода, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Указанные офицеры, будучи руководителями во время учений на полигоне, должны были лично контролировать дисциплину подчиненных военнослужащих. Подобное же нарушение порядка несения военной службы могло привести к чрезвычайным ситуациям с личным составом и возникновению других рисков.

В связи с изложенным по каждому из указанных офицеров отдельно составлен протокол о совершении административного правонарушения.

Как сообщалось, в Одессе 6 января умер 20-летний солдат срочной службы, получивший травмы в котельной при разрыве котла в декабре 2018 года.