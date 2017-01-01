Супрун рассказала, как справиться с переутомлением после праздников

По мнению главы Минздрава, симптомы усталости не стоит недооценивать.

Что делать, чтоб вернуться к работе depositphotos.com

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если после длительных праздников возникает переутомление и сложно вернуться к работе.

Свои советы она описала в Фейсбуке.

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“Засыпаете за рабочим столом после длительных праздников и не чувствуете, что отдохнули? Усталость не обязательно возникает из-за постоянной нагрузки на работе. Подготовка к праздникам тоже отнимает немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенное физическое и психологическое напряжение. Наш организм обычно реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением“, - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что такие симптомы не стоит недооценивать. Более того, кроме дискомфорта, они могут свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

Усталость, отмечает Супрун может быть симптомом многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы или синдрома хронической усталости.

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Самые распространенные признаки усталости: ощущение упадка сил; рассеянность и ухудшение концентрации; ухудшение памяти; замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления; снижение интереса к работе; повышенная раздражительность; перманентная сонливость; реакция сердечно-сосудистой системы - повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

“Если у вас нет медицинских причин усталости, то эти симптомы сообщают, что самое время остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление - совокупность устойчивых, неблагоприятных для здоровья функциональных сдвигов в организме, после которых крайне трудно вернуться к норме“, - подчеркнула и.о. главы Минздрава

“Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточное количество положительных эмоций и приятные занятия, которые помогут вам наполнить день радостью“, - добавила Супрун.

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Напомним, чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и без боли в желудке - не переедайте, отметила и.о. главы Минздрава.