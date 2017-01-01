Крушение судна возле Турции: подняли тела еще двоих украинцев

Спасателям приходится работать в чрезвычайно сложных погодных условиях.

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Спасатели нашли еще два тела погибших украинцев с затонувшего у берегов Турции судна “Волго-Балт-214“. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Поиски погибших проводятся в чрезвычайно сложных погодных условиях, подчеркнул он. По словам Сибиги, в ближайшие часы будет проведена процедура опознания тел. “Консул Украины все еще находится в Самсуне и продолжает работу.

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Напомним, ранее сообщалось, что на поверхность подняли тело одного из погибших украинцев. Кроме того, Сибига назвал спасение семерых украинских моряков чудом - они провели в холодной воде около пяти часов.