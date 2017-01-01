Полиция задержала подозреваемого в убийстве четверых человек в одном из сел Одесской области.

Мужчина убил свою подругу и ее собутыльников и сбежал

Убийство под Измаилом: Мужчина приревновал подругу и зарубил ее и собутыльников

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Убийство под Измаилом: Мужчина приревновал подругу и зарубил ее и собутыльников

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Измаильские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Рождественскую ночь четверых человек в частном доме в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции области.

“29-летний злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей“, - говорится в сообщении.

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В полиции также рассказали подробности событий, которые привели к смерти четверых человек.

Так, 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя дома в одном из сел Измаильского района гостей - 55-летнего и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села.

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Компания распивала спиртные напитки, отмечая праздник, и в процессе к ним присоединился 29-летний сожитель женщины.

“Во время застолья подогретый водкой мужчина приревновал свою подругу к собутыльникам. Возникла ссора, потом - драка, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес присутствующим смертельные ранения“, - сообщили в полиции.

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Увидев, что натворил, преступник скрылся с места происшествия. Его личность и местонахождение установили в течение нескольких часов. Мудчина скрывался у родственников в Измаиле.

Открыто уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 УК об умышленном убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел в Одесской области в частном доме обнаружили тела троих мужчин и женщины.