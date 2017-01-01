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В Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице - соцсети

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11-летнего мальчика спасли прохожие.
К счастью, мальчик не растерялся и на крик отреагировали прохожие
К счастью, мальчик не растерялся и на крик отреагировали прохожие
facebook.com/Натали Коломиц

В городе Борисполь Киевской области неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

Об этом на странице сообщества Борисполь для всех в Facebook сообщила мать пострадавшего Наталия Коломиц.

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По ее словам, ребенок возвращался из гостей, когда на остановке около ЗАГСа на него напал неизвестный мужчина. Перепуганный мальчик начал убегать. Сбив ребенка с ног, злоумышленник схватил его в охапку и побежал в сторону дворов.

На крик ребенка отреагировали прохожие. В результате, мужчина отпустил мальчика и скрылся в неизвестном направлении.

Мать надеется, что преступника еще возможно вычислить и задержать
Мать надеется, что преступника еще возможно вычислить и задержать
facebook.com/Бориспіль для всіх

Как сообщалось, в сентябре в Измаиле похитили женщину с трехлетним ребенком.

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Теги: похищение, ребенок, Борисполь, педофил
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