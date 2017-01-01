В Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице - соцсети
11-летнего мальчика спасли прохожие.
В городе Борисполь Киевской области неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.
Об этом на странице сообщества Борисполь для всех в Facebook сообщила мать пострадавшего Наталия Коломиц.
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По ее словам, ребенок возвращался из гостей, когда на остановке около ЗАГСа на него напал неизвестный мужчина. Перепуганный мальчик начал убегать. Сбив ребенка с ног, злоумышленник схватил его в охапку и побежал в сторону дворов.
На крик ребенка отреагировали прохожие. В результате, мужчина отпустил мальчика и скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщалось, в сентябре в Измаиле похитили женщину с трехлетним ребенком.