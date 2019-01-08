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Колядники нашли тело задушенной женщины

Комментариев: 2
Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница Бобовцев.
В селе Бобовцы на обочине дороги колядники нашли телл
В селе Бобовцы на обочине дороги колядники нашли телл
npu.gov.ua

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Семейная ссора в селе Бобовцы в Черновицкой области закончилась трагедией, когда мужчина убил собственную жену и оставил тело на дороге. Ночью его нашли колядники и сообщили в полицию. 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“Сегодня ночью, 8 января, в Сторожинецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Бобовцы на обочине дороги колядники нашли тело женщины“, - отметили полицейские.

Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница Бобовцев. Ее тело с телесными повреждениями - признаками насильственной смерти - доставили на экспертизу.

По подозрению в убийстве полицейские задержали жителя Сторожинецкого района, который, по предварительным данным, задушил жену во время ссоры, оставив тело у дороги.

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Следователями было установлено, что накануне супруги возвращались от друзей, отпраздновав Рождество. Между ними возникла семейная ссора, во время которой 35-летний мужчина избил, а потом задушил свою жену.

Напомним, измаильские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Рождественскую ночь четверых человек в частном доме в Одесской области

 

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Теги: полиция, Рождество Христово, Черновицкая область
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Комментариев (2)
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alex-zol    08.01.2019, 16:27
Оценка:  -1
alex-zol
See you
see you
posivayu
barakuda*777    08.01.2019, 16:09
Оценка:  +1
barakuda*777
Любовь до гроба,так бывает.
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