В поезде Одесса-Черновцы обнаружили тело женщины

Пассажирка ушла в туалет и долго не возвращалась. Тревогу подняли соседи по купе, которые обратились к проводнику.

В поезде Одесса-Черновцы во вторник, 8 января, обнаружили труп женщины.

Об этом сообщает Чернівецький промінь со ссылкой на очевидцев.

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Отмечается, что женщина пошла в туалет, однако долго не возвращалась и не отвечала на стук. Соседи по купе обратились к проводнику, который открыл дверь. Женщина на тот момент была уже без сознания.

По предварительным данным женщина возрастом около 60 лет ехала из Одессы на Буковину в гости.

На месте инцидента работали полиция и медики. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось, 7 января на Харьковщине поезд не успел затормозить и сбил женщину насмерть.