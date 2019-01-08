Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Ровенщине первая община ушла от Московского Патриархата

Комментариев: 2
За решение перейти в Православную Церковь Украины проголосовали более 300 человек.
После получения Украиной Томоса в ПЦу перешла первая община на Ровенщине
После получения Украиной Томоса в ПЦу перешла первая община на Ровенщине
unn.com.ua

Читай также: Через два дня Томос дополнят новые подписи

Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Это первый случай перехода общины из УПЦ МП в ПЦУ в Ровенской области. Решение было принято 7 января после праздничной литургии, рассказал староста храма Николай Гаврилюк.

Читай также: Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии

“Община выразила желание, чтобы в нашем селе была создана Украинская православная церковь“, - отметил он. 

“В это время церковь была до отказа заполнена людьми. Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу“, - добавил Гаврилюк. За переход в ПЦУ проголосовали более 300 членов общины. Ни одного прихожанина, который был бы против, не было, заверил староста. 

Читай также: Порошенко: "Мы разорвали последние пути к Москве с ее фантазиями об Украине"

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии забрали из Софии киевской. В то же время в Стамбул его везти не планируют.

Поделись:
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, Томос, община, православие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    08.01.2019, 15:58
Оценка:  -2
fkrfyfan
А не честнее было бы не сборищем в храме голосовать, а провести тайное голосование у всех жителей села
Peyot    08.01.2019, 16:10
Оценка:  +2
Peyot
вы уские не в курсе что церковь - это как раз те самы люди которые собрались в храме ради служения богу. И я тебя уверяю если провести тайное голосование у вас на московии то за лилитупина и его фсбшную рпц прогологует развечто песков медведев и кадыров)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь