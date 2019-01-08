На Ровенщине первая община ушла от Московского Патриархата

За решение перейти в Православную Церковь Украины проголосовали более 300 человек.

После получения Украиной Томоса в ПЦу перешла первая община на Ровенщине unn.com.ua

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Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Это первый случай перехода общины из УПЦ МП в ПЦУ в Ровенской области. Решение было принято 7 января после праздничной литургии, рассказал староста храма Николай Гаврилюк.

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“Община выразила желание, чтобы в нашем селе была создана Украинская православная церковь“, - отметил он.

“В это время церковь была до отказа заполнена людьми. Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу“, - добавил Гаврилюк. За переход в ПЦУ проголосовали более 300 членов общины. Ни одного прихожанина, который был бы против, не было, заверил староста.

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Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии забрали из Софии киевской. В то же время в Стамбул его везти не планируют.