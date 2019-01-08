В Мукачево под снегом зацвела сакура
В народе дерево уже прозвали неистовым из-за своего несвоевременного цветения.
В Мукачево под снегом зацвела сакура
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В Мукачево под снегом зацвела сакура
На Закарпатье к Рождеству зацвела сакура
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К новогодним праздникам в Мукачево зацвела сакура. Очевидцы сняли розовые цветы на укрытых снегом ветках.
Об этом сообщают Закарпатські новини.
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В городе температура воздуха опустилась до восьми градусов ниже ноля, но японская вишня все равно зацвела. Местные жители прозвали дерево неистовым. Из-за аномальной жары сакура цветет по три раза за год.
В этот раз цветы начали распускаться на Рождество. Сакура стала известна среди туристов. Найти ее можно в самом центре города на улице Федорова.
Это не единичный случай несвоевременного цветения растений в Украине.
Как сообщалось, в ноябре в Херсоне в мороз расцвела сирень.
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