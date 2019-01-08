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Власенко выиграл суд у Парубия о запрете на командировки депутатов

Комментариев: 2
Суд определил, что спикер ВР не имеет права запрещать депутатам ездить в командировки в пленарные недели.
Парубию не разрешили запрещать командировки депутатам в пленарные дни
Парубию не разрешили запрещать командировки депутатам в пленарные дни
facebook.com/Batkivshchyna

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Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск нардепа Сергея Власенко к спикеру ВР Андрею Парубию. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Власенко требовал признания противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели, рассмотрение дела длилось с марта 2018 года, уточнила пресс-служба.

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Своим решением админсуд признал противоправным и отменил абзац 3 пункта 4 распоряжения спикера “О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата ВРУ“.

“Речь идет о том, что командировки народных депутатов не осуществляются в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях“, - говорится в сообщении. 

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Кроме того, суд признал противоправным письмо спикера с отказом в согласовании командировки народного депутата.

Как поясняется в решении суда, полномочия спикера ВР не наделяют его правом устанавливать новые права и обязанности или создавать ограничения в работе народного депутата, в том числе, касательно командирок. 

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“Согласно Закону “О статусе народного депутата“ никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины“, - подчеркнула пресс-служба. 

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Там также отметили, что распоряжение спикера никак не может ограничить действия депутата, поскольку не является нормативно-правовым актом.

Ранее сообщалось, что нардепы в прошлом году получили 8 млн грн компенсаций за свои зарубежные поездки.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, Парубий, Власенко, иск, суд, командировки
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Комментариев (2)
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Хюндай    08.01.2019, 16:07
Оценка:  +4
Хюндай
Ай молодца ,заняться в стране просто не чем.
kapablankas    08.01.2019, 16:20
Оценка:  +3
kapablankas
Очередной раз макнули тупого Палубия
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