Епифания могут возвести на престол ПЦУ 3 февраля

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Дата интронизации киевского митрополита и главы ПЦУ Епифания пока точно не согласована, но это может произойти 3 февраля. Об этом заявил представитель Епифания отец Иван Сидор, передает “Прямой“.

Он пояснил, что 3 февраля митрополит Епифаний будет отмечать свое 40-летие. “На день рождения, возможно, сделают и интронизацию. 40 лет, по моему мнению, это было бы и логично, и красиво, и торжественно - два праздника соединить в один“, - считает отец Иван.

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Интронизация является торжественным богослужением по возведению на престол главы церкви. Напомним, Епифания избрали главой ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря, однако интронизации еще не было.

Отец Иван также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Михайловский златоверхий монастырь теперь будет резиденцией Епифаний. При этом представитель главы ПЦУ отметил, что Михайловский монастырь официально является кафедральным собором митрополита.

Напомним, ранее сообщалось, что на Томосе об автокефалии должны появиться еще несколько подписей - под ним распишутся епископы - участники Синода Вселенского Патриархата.