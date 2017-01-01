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Элладская церковь рассмотрит признание Православной церкви Украины

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Архиерейский собор рассмотрит письма Варфоломея и Кирилла в феврале.
Собор может собраться в феврале 2019 года.
Собор может собраться в феврале 2019 года.
ecclesia.gr

Элладская православная церковь Греции на сегодняшнем заседании Священного синода рассмотрит признание поместной Православной церкви Украины. 

Об этом сообщает официальный сайт церкви.

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Согласно сообщению, в повестку дня Священного синода включен пункт о передаче дела на рассмотрение Архиерейского собора. Именно собор примет окончательно решение, изучив как письма Вселенского патриарха Варфоломея, так и московского патриарха Кирилла.

Архиерейский собор Элладской Церкви может собраться в феврале 2019 года.

Элладская православная церковь Греции - часть более широкой Греческой православной церкви, имеет статус государственной. Ее канонические территории определяются границами Греции до Балканских войн 1912-1913 и остальной территорией, которая традиционно подпадала под юрисдикцию Константинопольского патриарха.

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Напомним, община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.

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Теги: религия, ПЦУ, церковь, собор, Варфоломей
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