Элладская церковь рассмотрит признание Православной церкви Украины

Архиерейский собор рассмотрит письма Варфоломея и Кирилла в феврале.

Собор может собраться в феврале 2019 года. ecclesia.gr

Элладская православная церковь Греции на сегодняшнем заседании Священного синода рассмотрит признание поместной Православной церкви Украины.

Об этом сообщает официальный сайт церкви.

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Согласно сообщению, в повестку дня Священного синода включен пункт о передаче дела на рассмотрение Архиерейского собора. Именно собор примет окончательно решение, изучив как письма Вселенского патриарха Варфоломея, так и московского патриарха Кирилла.

Архиерейский собор Элладской Церкви может собраться в феврале 2019 года.

Элладская православная церковь Греции - часть более широкой Греческой православной церкви, имеет статус государственной. Ее канонические территории определяются границами Греции до Балканских войн 1912-1913 и остальной территорией, которая традиционно подпадала под юрисдикцию Константинопольского патриарха.

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Напомним, община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.