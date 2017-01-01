Элладская церковь рассмотрит признание Православной церкви Украины
Элладская православная церковь Греции на сегодняшнем заседании Священного синода рассмотрит признание поместной Православной церкви Украины.
Об этом сообщает официальный сайт церкви.
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Согласно сообщению, в повестку дня Священного синода включен пункт о передаче дела на рассмотрение Архиерейского собора. Именно собор примет окончательно решение, изучив как письма Вселенского патриарха Варфоломея, так и московского патриарха Кирилла.
Архиерейский собор Элладской Церкви может собраться в феврале 2019 года.
Элладская православная церковь Греции - часть более широкой Греческой православной церкви, имеет статус государственной. Ее канонические территории определяются границами Греции до Балканских войн 1912-1913 и остальной территорией, которая традиционно подпадала под юрисдикцию Константинопольского патриарха.
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Напомним, община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.