Томос нашелся в Турции и ждет еще 11 подписей
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Томос, который был внесен вчера в Софию киевскую, все-таки увезли в Стамбул на доподписание во время Синода Вселенского Патриархата. Он уже находится в Турции, заявил официальный представитель Епифания Отец Иван Сидор, передает “Прямой“.
Сам Синод пройдет 9 января, а Томос был вручен Украине 6 января, поэтому и получилась ситуация с его перевозкой его в Украину на Рождество и обратно в Стамбул. При этом даже без подписей архиереев Томос является действительным, заверил отец Иван.
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При этом, согласно процедуре, на свитке должно появиться еще 11 подписей. “Это технические вещи, потому что синод не мог собраться раньше“, - отметил отец Иван.
“9 числа будут поставлены подписи и в тот же день Томос будет отправлен в Украину. После этого он будет храниться в Киеве. Точное место неизвестно, но есть такое мнение, что он продолжит храниться в Киеве в Трапезном храме Софии киевской“, - отметил священник.
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Напомним, ранее сообщалось, что Томос увезли из Софии киевской, хотя в Минкульте опровергли планы о возвращении его в Турцию.
с чем еще будут пляски "шаг впегед и две назад"?