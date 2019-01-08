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Томос нашелся в Турции и ждет еще 11 подписей

Комментариев: 6
Даже без дополнительных подписей документ считается действительным, но стоит соблюсти процедуру.
Томос вернут в Киев после 9 января
Томос вернут в Киев после 9 января
unn.com.ua

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Томос, который был внесен вчера в Софию киевскую, все-таки увезли в Стамбул на доподписание во время Синода Вселенского Патриархата. Он уже находится в Турции, заявил официальный представитель Епифания Отец Иван Сидор, передает “Прямой“.

Сам Синод пройдет 9 января, а Томос был вручен Украине 6 января, поэтому и получилась ситуация с его перевозкой его в Украину на Рождество и обратно в Стамбул. При этом даже без подписей архиереев Томос является действительным, заверил отец Иван.

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При этом, согласно процедуре, на свитке должно появиться еще 11 подписей. “Это технические вещи, потому что синод не мог собраться раньше“, - отметил отец Иван.

“9 числа будут поставлены подписи и в тот же день Томос будет отправлен в Украину. После этого он будет храниться в Киеве. Точное место неизвестно, но есть такое мнение, что он продолжит храниться в Киеве в Трапезном храме Софии киевской“, - отметил священник.

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Напомним, ранее сообщалось, что Томос увезли из Софии киевской, хотя в Минкульте опровергли планы о возвращении его в Турцию.

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Теги: Томос, Стамбул, Турция, ПЦУ, Рождество, София киевская, Вселенский Патриархат, православие
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Комментариев (6)
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толян04    08.01.2019, 17:47
Оценка:  0
толян04
Томаса нашли! еще найдите джери ! можно снимать новые серии мультфильма.
alex-zol    08.01.2019, 17:23
Оценка:  +4
alex-zol
Томос-это ставка пороха и его банды на малограмотных Украинцев!
Media-sapiens    08.01.2019, 17:30
Оценка:  +2
Media-sapiens
интересно, до выборов еще несколько месяцев...
с чем еще будут пляски "шаг впегед и две назад"?
svinger    08.01.2019, 17:17
Оценка:  +3
svinger
А за чей счёт эти перелёты? Снова за государственные? Церковь отделена от государства по Конституции. Или она уже не в счёт, перепишут как хочет президент П.О.П.?
Септемберг    08.01.2019, 16:59
Оценка:  +6
Септемберг
Действительно,крестик поставили ,документ и легализовался))А чего же Синод сразу не подписал,может,мало давали?
TATOS    08.01.2019, 17:14
Оценка:  -4
TATOS
Видать, хороший у вас боярышник. Скажу вам по секрету, 9-е января идёт после 8-го, а не перед ним.
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