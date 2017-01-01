Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество "ЛНР"

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил священника УПЦ Московского патриархата к шести годам лишения свободы за пособничество российским оккупантам в апреле 2014 года.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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“Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств Вооруженных Сил Украины в район проведения антитеррористической операции“, - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Приговор вступил в законную силу, начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.

Как сообщалось 8 января, в Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма.