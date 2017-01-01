Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество "ЛНР"

Комментариев: 0
Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.
Духовник организовал установку палаток возле села для блокирования дороги
Духовник организовал установку палаток возле села для блокирования дороги
focusonnews.wordpress.com

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил священника УПЦ Московского патриархата к шести годам лишения свободы за пособничество российским оккупантам в апреле 2014 года.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Читай также: ПЦУ предупредила о возможных религиозных провокациях

“Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств Вооруженных Сил Украины в район проведения антитеррористической операции“, - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Приговор вступил в законную силу, начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.

Как сообщалось 8 января, в Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма.

Поделись:
Теги: священник, ВСУ, приговор, тюрьма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь