В Днепре отец отравил сына-инвалида и повесился

В Днепре отец на Рождество отравил своего восьмилетнего сына с инвалидностью, а вскоре и сам повесился на даче.

После убийства сына мужчина повесился на одном из деревьев на даче cheline.com.ua

В Днепре мужчина отравил своего восьмилетнего сына, у которого была инвалидность, а вскоре и сам покончил с собой.

Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщают во вторник, 8 января, Вести.

В частности, в полицию обратилась женщина и рассказала, что потеряла связь со своими мужем и сыном. Утром они оба отправились на дачу на автомобиле, а позже перестали отвечать на звонки. Полиция, прибывшая на дачный участок семьи, на одном из деревьев обнаружила тело мужчины.

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"Тело нашли повешенным на одном из деревьев усадьбы. На нем не было признаков насильственной смерти. Позже полицейские обнаружили тело 8-летнего мальчика в автомобиле хозяина. Рядом с телом сына лежал газовый баллон с надписью Азот и кислородная маска", - сообщили в полиции.

Как рассказала мать, у ребенка были проблемы со здоровьем и даже инвалидность, из-за этого мальчик учился в местном реабилитационном центре.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.

Как сообщалось, в сентябре в Киевcкой области повесилась мать 10 детей.