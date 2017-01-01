ЦИК записал на выборы второго кандидата

Еще одним официальным кандидатом в президенты стал нардеп Сергей Каплин.

Один из членов ЦИК воздержался при голосовании за кандидатуру Каплина facebook.com/UACEC

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ЦИК официально зарегистрировала второго кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН.

Соответствующее решение Центризбирком принял на своем заседании. Вторым кандидатом стал народный депутат Сергей Каплин.

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“За“ проголосовали 11 из 12 членов ЦИК, присутствующих на заседании, один воздержался - это был представитель “Батькивщины“ в ЦИК Андрей Евстигнеев, передает агенство.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику Владимиру Ратушу.