ЦИК записал на выборы второго кандидата
Еще одним официальным кандидатом в президенты стал нардеп Сергей Каплин.
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ЦИК официально зарегистрировала второго кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН.
Соответствующее решение Центризбирком принял на своем заседании. Вторым кандидатом стал народный депутат Сергей Каплин.
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“За“ проголосовали 11 из 12 членов ЦИК, присутствующих на заседании, один воздержался - это был представитель “Батькивщины“ в ЦИК Андрей Евстигнеев, передает агенство.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику Владимиру Ратушу.