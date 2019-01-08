Убийство "Сармата": Подозреваемых оставили под стражей

Суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для двоих подозреваемых в смерти активиста .

Суд не смог рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для одного из подозреваемых radiosvoboda.org

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Запорожский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве бердянского активиста и участника АТО Виталия “Сармата“ Олешко. Об этом сообщила “Радио Свобода“.

Несмотря на апелляцию защиты Максима Владимиренкова и Николая Ломако, они останутся в СИЗО до 29 января. Владимиренкова содержа в Запорожском СИЗО, Ломако - в Криворожском Днепропетровской области.

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Рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения проходило в режиме видеоконференции. Защита подозреваемых просила поместить их под круглосуточный домашний арест по месту регистрации в Днепропетровской области.

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Сегодня коллегия судейтакже должна была рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для третьего подозреваемого в убийстве Олешко - Александра Обухова. Но суд перенесли на 17 января, так как истек срок полномочий адвоката подозреваемого.

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Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области ​​31 июля 2018 года. Трагедия произошла на территории отеля семьи Олешко: неизвестный выстрелил в “Сармата“ дважды.

Ранее сообщалось, что суд арестовал возможного заказчика убийства Виталия Олешко Евгения Бродского.