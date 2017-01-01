В Украину не пустили около 800 россиян после окончания военного положения

Украинские пограничники с момента прекращения военного положения в десяти областях не пустили в страну около 800 граждан РФ.

На границе продолжаются ограничения для россиян на въезд в Украину mvs.gov.ua

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После завершения действия военного положения на территорию Украины не пустили около 800 россиян.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

“С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации“, - отметил Слободян.

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Напомним, во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задания.

26 декабря завершился срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины. Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября.