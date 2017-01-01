Вслед за Каплиным в кандидаты на выборы записали еще троих

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже пятерых человек кандидатами в президенты.

ЦИК записала в кандидаты уже пять человек facebook.com/UACEC

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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все они - Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый и Виталий Скоцик - подали документы 3 января. Таким образом, на данный момент зарегистрированы уже пятеро кандидатов - первым стал экс-министр экологии Игорь Шевченко.

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Каплина зарегистрировали от Социально-демократической партии, Наливайченко - от партии “Справедливость“, Садового - от “Самопомощи“. Скоцик лично подавал документы в ЦИК и был зарегистрирован как самовыдвиженец, уточнили в комиссии.

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Также сегодня Центизбирков разрешил Всеукраинской правозащитной группе “Верховенство права“ и “Центру Контроля предвыборной программы“ иметь официальных наблюдателей на выборах президента.

Напомним, ранее сообщалось о регистрации второго кандидата в президенты Украины - им стал Сергей Каплин, а также первого кандидата в президенты Игоря Шевченко. Кроме того, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику Владимиру Ратушу.