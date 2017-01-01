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Украинских моряков выпишут из больницы в Турции уже в четверг

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После этого украинцев доставят в Анкару, где помогут с оформлением документов и возвращением домой.
Спасатели продолжают искать тела погибших у берегов Турции моряков
Спасатели продолжают искать тела погибших у берегов Турции моряков
obozrevatel.com

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Врачи приняли решение о выписке украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна “Волго-Балт-214“. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

“Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне - врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг“, - отметил посол.

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По его словам, после выписки семеро украинцев будут доставлены в Анкару, где им помогут с документами для возвращения в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели подняли на поверхность тела троих погибших от крушения “Волго-Балт-214“. При этом им приходится работать с тяжелых погодных условиях.

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Теги: больница, судно, Турция, украинцы, больница
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