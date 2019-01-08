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Психолог рассказал, почему Зеленский может стать президентом

Комментариев: 7
Психолог рассказал, почему Зеленский может стать президентом

Украинцы находятся в состоянии обманутых ожиданий от политиков. Чтобы вывести общество из уныния и напряжения, нужны новые лица в высших эшелонах власти. Об этом заявил политический психолог Сергей Кривуля в интервью сайту 24tv.ua.

Комментируя шансы на победу актера Владимира Зеленского, который объявил о своем участии в предстоящей президентской гонке, он отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других.

«Считаю, после тех персонажей, которые «рулили» нашей страной, шоумен был бы более чем кстати. И это не ирония. Есть, конечно, опасность, что после попадания кандидата на высокую должность у него может «развалиться голова». Власть – коварная, она ломала и не таких, но есть шанс и на благополучный исход», – сказал психолог.

Среди сильных сторон Зеленского он назвал образование, опыт управления, самоиронию, чувство юмора, рассудительность и отсутствие шлейфа негатива, который тянется за многими действующими политиками. В отношении того, что некоторые избиратели могут не воспринять такого необычного кандидата, Сергей Кривуля отметил, что в этом случае может сработать психологический противовес.

«В пику старшему поколению, опостылевшей власти, бездарной политике и т. д. многие, возможно, пойдут и проголосуют за актера и просто «своего парня». Перебить авторитет старых политиков можно только узнаваемостью и харизмой. И того, и другого у Зеленского достаточно», – считает эксперт.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты. Уже 1 января заработал сайт для сбора желающих присоединиться к его команде. По состоянию на 8 января на нем зарегистрировалось более 400 тыс. человек. Кроме того, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором высмеял предвыборные программы старых политиков и призвал украинцев приобщиться к формированию его программы, написав ему через соцсети 5 главных проблем страны.

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Комментариев (7)
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atos    08.01.2019, 19:24
Оценка:  -1
atos
Лучше голосовать уже за Зеленского, чем за это стадо конченных клептоманов, которые уже настолько обосранные, что больше некуда.
Женек    08.01.2019, 18:28
Оценка:  0
Женек
Пэтя - клоун любитель, Зеленский - профи
МаксимУм    08.01.2019, 18:14
Оценка:  +5
МаксимУм
Ща порохоботы обгадятся...
толян04    08.01.2019, 18:21
Оценка:  0
толян04
мальчик таки из хорошей еврейской семьи,так что правление .............. не прервется.
cjkbnth    08.01.2019, 18:43
Оценка:  +4
cjkbnth
А мне вот интересно. после переворота 17 года, хоть один из "руководителей" был не Евреем? даже Кравчук и Кучка, как то не совсем Украинцами выглядят...))))
Letohradek    08.01.2019, 18:49
Оценка:  -3
Letohradek
МаксимУм, ты наверняка за Мураева будешь голосовать! Желаю не обгадиться!
tetyalissa    08.01.2019, 19:11
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\\\\\\ Судя по минусам , это ты ГАДИШЬ на сайтах !!! \\\\\\\\\\\
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