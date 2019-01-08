Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В полиции Славянска заявили о задержании восьми пособников сепаратистов

Комментариев: 5
Задержанные добровольно рыли окопы для сепаратистов, дежурили на блокпостах и обустраивали быт для сепаратистов.
Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы
Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы
slavyansk-police.dn.ua

Правоохранители Славянска за неделю задержали восемь участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает городской отдел Нацполиции во вторник, 8 января.

Отмечается, что задержанные – жители Славянска и Славянского района в возрасте от 20 до 53 лет. Большинство из них добровольно рыли окопы для сепаратистов, дежурили на блокпостах и обустраивали быт для сепаратистов. За это они получали продукты питания и сигареты, денег им не платили.

"Несмотря на то, что с момента преступления прошло более четырех лет, правоохранители собрали доказательства их противоправной деятельности. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в Славянске в 2018 году задержали почти 100 сепаратистов.

Напомним, на прошлой неделе в Славянске за сутки задержали пятерых мужчин, которые, по данным правоохранителей, "способствовали военной агрессии и захвату украинских городов" сепаратистами.

Также сообщалось, что сотрудники военной контрразведки СБУ и бойцы ВСУ задержали на линии разграничения пулеметчика сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, Славянск, сепаратисты, новости Славянска, ситуация в славянске сейчас, Славянск сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    08.01.2019, 19:16
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Пятый год все аресты, аресты, а при Панде такое было?
Letohradek    08.01.2019, 19:29
Оценка:  0
Letohradek
Не знаю, что такое Панда, но если имеешь ввиду - при енакиевском урке, то было проще, приезжали гопники к "клиенту" заволакивали его в авто, и больше о нем никто ничего не знал ...
Letohradek    08.01.2019, 18:40
Оценка:  -4
Letohradek
Отличная работа СБУ! Ссученные должны быть наказаны!
tinkerrr    08.01.2019, 18:43
Оценка:  +2
tinkerrr
Сам ты ссученный
Letohradek    08.01.2019, 19:01
Оценка:  -2
Letohradek
Поясню! Ублюдки, населяющие Украину, которые уничтожали украинскую символику, махая флагами соседней страны, всячески способствуя оккупации Украины, являются ссученными! Я же наоборот, люблю свою Родину и не предаю ее!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь