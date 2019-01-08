В полиции Славянска заявили о задержании восьми пособников сепаратистов

Задержанные добровольно рыли окопы для сепаратистов, дежурили на блокпостах и обустраивали быт для сепаратистов.

Правоохранители Славянска за неделю задержали восемь участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает городской отдел Нацполиции во вторник, 8 января.

Отмечается, что задержанные – жители Славянска и Славянского района в возрасте от 20 до 53 лет. Большинство из них добровольно рыли окопы для сепаратистов, дежурили на блокпостах и обустраивали быт для сепаратистов. За это они получали продукты питания и сигареты, денег им не платили.

"Несмотря на то, что с момента преступления прошло более четырех лет, правоохранители собрали доказательства их противоправной деятельности. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в Славянске в 2018 году задержали почти 100 сепаратистов.

Напомним, на прошлой неделе в Славянске за сутки задержали пятерых мужчин, которые, по данным правоохранителей, "способствовали военной агрессии и захвату украинских городов" сепаратистами.

Также сообщалось, что сотрудники военной контрразведки СБУ и бойцы ВСУ задержали на линии разграничения пулеметчика сепаратистов.

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