Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Евросуд подтвердил получение от Украины полной жалобы на агрессию РФ

Комментариев: 2
Заявление о незаконном захвате украинских кораблей и моряков было подано в надлежащей форме.
ЕСПЧ подтвердила получение иска о захвате украинских моряков в нужной форме
ЕСПЧ подтвердила получение иска о захвате украинских моряков в нужной форме
EPA/UPG

Читай также: Россияне потратили около 1200 снарядов при захвате украинских кораблей - адвокат

В Европейском суде по правам человека получили от Украины заявление о захвате в плен украинских моряков в “надлежащей форме“. Об этом сообщает УНН.

В ЕСПЧ подтвердили, что получили полное заявление от нашей страны по делу о незаконном задержании и суде над украинскими военными.

Читай также: Киев не хочет слышать про правила прохода кораблей по Азову - РФ

“Мы можем подтвердить, что украинское правительство подало заявление в надлежащей форме по делу Украины против России“, - отметили в Европейском суде.

Заявление № 55855/18 было получено 7 января и касается “военно-морского инцидента, который произошел в Керченском проливе в 2018 году, что привело к захвату трех украинских военно-морских судов и их экипажей“, подтвердил суд.

Читай также: В РФ анонсировали возможный расстрел украинских военных в Керченском проливе

Напомним, ранее сообщалось, что Украина составила полное заявление с жалобой на захват украинских военных кораблей и моряков 25 января 2018 года и направила его в ЕСПЧ. 

Поделись:
Теги: иск, ЕСПЧ, суд, моряки, корабли, захват, Азов, Керченский пролив
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Uldrih    08.01.2019, 19:07
Оценка:  +1
Uldrih
Порошенко пошел ва-банк: «Если Путин в течение недели так и не введет войска, тогда России будет засчитано техническое поражение».
farfalle    08.01.2019, 18:57
Оценка:  +1
farfalle
На мягкой бумаге?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь