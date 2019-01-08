Евросуд подтвердил получение от Украины полной жалобы на агрессию РФ

Заявление о незаконном захвате украинских кораблей и моряков было подано в надлежащей форме.

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В Европейском суде по правам человека получили от Украины заявление о захвате в плен украинских моряков в “надлежащей форме“. Об этом сообщает УНН.

В ЕСПЧ подтвердили, что получили полное заявление от нашей страны по делу о незаконном задержании и суде над украинскими военными.

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“Мы можем подтвердить, что украинское правительство подало заявление в надлежащей форме по делу Украины против России“, - отметили в Европейском суде.

Заявление № 55855/18 было получено 7 января и касается “военно-морского инцидента, который произошел в Керченском проливе в 2018 году, что привело к захвату трех украинских военно-морских судов и их экипажей“, подтвердил суд.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина составила полное заявление с жалобой на захват украинских военных кораблей и моряков 25 января 2018 года и направила его в ЕСПЧ.