Старый Новый Год 2019: особенности праздника

Новый год по старому обычаю является праздничным для ряда славянских народов. Праздник имеет свою историю, приметы и обычаи.

В Украине принято отмечать Старый Новый год. Хотя объяснить смысл этого праздника иностранцу может быть непросто, каждый из нас знает о нем с детства.

Откуда взяла Старый Новый год, почему его празднуют в Украине икакие старые обычаи еще сохранил праздник – в материале Корреспондент.net.

История Старого Нового года

Праздник традиционно отмечают в странах, где Рождество Христово празднуют 7 января. В список таких стран входит и Украина.

Путаница с праздниками появилась в 1918 году. До этого царская Россия вела летоисчисление по юлианскому календарю. Но в Европе к этому времени был принят григорианский календарь. В нем все даты были смещены на 13 дней.

Так, по юлианскому календарю Новый год был 14 января, и, когда в 1918 году на территории современники Украины приняли григорианское летоисчисление, Новый год переместился на 1 января.

Фото: EPA

Старый Новый год также отмечают на территории Черногории, Сербии, России, Швейцарии и даже Тунисе, Марокко, Алжире и Японии.

Традиции Старого Нового года

До перехода на григорианский календарь в день Старого Нового года отмечали Васильев день. Он считался праздником земледелия и "щедрого вечера".

Именно в этот день было принято накрывать пышные столы и щедро делиться пищей.

Считалось, что чем более пышный стол накрыть на Васильев день, тем лучшим будет урожай и год будет удачлив. Также Василия считали покровителем свиноводов, поэтому обязательными были блюда из свинины.

С появлением Старого Нового года пришла новая традиция – лепить вареники с "сюрпризом". В начинку клали небольшой предмет, который будет символизировать удачу в определенной сфере. Так, перец символизировал острые ощущения на протяжении всего года, а монетка – достаток.

Фото: ЕРА

Отсюда и появилась поговорка как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому до сих пор украинцы продолжают отмечать Старый Новый год с такой же пышностью, как и новый праздник.

Приметы праздника

В Старый новый год считалось, что, если первым в дом войдет человек из многодетной семьи, то в том доме будет сытость и достаток.

Не принято одалживать деньги в день праздника. Это сулило безденежье на протяжении всего года. Плохой приметой считалась и исключительно женская компания на Васильев день. Такое застолье сулило одиночество в будущем году.

Традиционно, вето накладывалось и на уборку по дому. Считалось, что вместе с мусором можно вымести из дому и удачу.

Существовали также народные приметы в Старый Новый год. Если в этот день дует южный ветер, он принесет жару и добро, если западный – будет много молока и рыбы. Чистое звездное небо на Старый Новый год пророчило хороший урожай ягод.

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