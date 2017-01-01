Минздрав назвал время приезда "скорой" на вызов в Украине

Время реагирования "скорой помощи" на вызов с момента получения уведомления и до первого контакта с пациентом составляет в среднем 8,5 минут.

В пределах 20 минут осуществляется реагирование на 94% всех вызовов Постфактум

Среднее время реагирования "скорой помощи" на вызов с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом составляет 8,5 минут, в пределах 10 минут осуществляется 56% всех вызовов, в пределах 20 минут - 94% всех вызовов. Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным соответствующего исследования, в 23,9% вызовов медицинская помощь пострадавшим оказывается на месте без госпитализации, в 18,6% случаев пострадавшие отказались от госпитализации, в 2% - умерли.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы, однако протоколы лечения требуют пересмотра.

"Среднее время пребывания бригады "скорой помощи" на месте происшествия - 17 минут, среднее время транспортировки в больницу - 10 минут. При этом 53,7% неотложных вызовов заканчиваются транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов", - свидетельствуют данные исследования.

Кроме того, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что используемые при оказании экстренной медицинской помощи препараты не всегда доказывают эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

Так, наиболее распространенный препарат при жалобах на боль в груди - магнезия, которая применяется для 32,6% пациентов старше 40 лет и для пациентов 29,4% всех возрастных групп.

"Неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, для 43,2% пациентов бригады "скорой помощи" используют гомеопатические препараты и витамины, для 22% пациентов - анальгетики, для 16,3% - антиаритмические средства, для 10,6% - диуретики, для 7,6% - противогипертонические препараты, для 6,8% - антикоагулянты, для 0,8% - бронходиляторы.

Известно, что такие результаты получены в результате исследования службы экстренной медицинской помощи, проведенного экспертами ВОЗ в 26 произвольно выбранных украинских населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек на 30 подстанциях скорой помощи.

При этом эксперты вместе с бригадами провели 72 часа дежурства и выезжали преимущественно на вызовы, которые касались травмы, потери сознания, жалоб на сердечнососудистые или легочные проблемы.

Ранее в Одессе умер мужчина, которого медики "скорой" бросили во дворе областной больницы.

Также сообщалось, что полицейские Николаева задержали двух водителей "скорой помощи", которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя приехали по вызову о ДТП.

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