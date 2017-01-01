Житель Горловки получил почти десять лет тюрьмы за сотрудничество с "ДНР"

Мужчина принимал участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины около села Зайцево.

Мужчину задержали в марте прошлого года Нацполиция

Славянский городской суд признал жителя Горловки виновным в участии в террористической группировке и незаконном обращении с оружием и боеприпасами, приговорив его к девяти с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области во вторник, 8 января.

Установлено, что мужчина с 2015 года по собственной воле находился в рядах самопровозглашенной "ДНР", занимая должность водителя-механика так называемой 3-й мотострелковой бригады.

"Злоумышленник принимал участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины около села Зайцево Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги", – говорится в сообщении.

В марте 2018 года сводная группа из сотрудников СБУ и военнослужащих ВСУ во время проведения контрразведывательных мероприятий задержала сепаратиста в районе Зайцево.

Ранее сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил пулеметчика сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet