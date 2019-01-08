В Украине корью за неделю заболели более двух тысяч человек

В 2018 году корью заболели 54 481 человек и 16 из них умерли от последствий этого заболевания.

С начала 2019 года от осложнений от кори умер ребенок. УНН

В Украине с 28 декабря прошлого года по 3 января 2019 года корью заболели 2 305 человек. Об этом сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения во вторник, 8 января.

Согласно данным ведомства, среди больных - 966 взрослых и 1 339 детей. Кроме того, с начала 2019 года от осложнений от кори умер ребенок.

В Минздраве отметили, что в прошлом году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей) и 16 из них умерли от последствий этого заболевания. Среди умерших - те, кто не имели прививки вообще или необходимого их количества. Вакцинацию называют единственным надежным способом защиты от кори.

Также отмечается, что по состоянию на 3 января 2019 года, в Украине имеются 809 073 доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

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Ранее сообщалось, что в регионы Украины направлено почти 400 тысяч доз вакцинамериканского производства, которые защищают от кори, паротита и краснухи.

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