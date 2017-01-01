У двух жителей Кировоградской области полицейские изъяли около 11 килограмм наркотических веществ.

В Кировоградской области полицейские изъяли у двух местных жителей более 10 кг наркотических веществ. Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что полицейские получили информацию о том, что местные жители занимаются изготовлением и возможным сбытом наркотических средств. По месту жительства лиц правоохранители провели санкционированные обыски.

"В домовладениях граждан обнаружено и изъято измельченные растения конопли общим весом около 11 кг, опий ацетилированный объемом 1,5 литра и принадлежности и вещества для его изготовления. Наркотические средства направлены на проведение экспертизы, по результатам которой действия лиц будут окончательно квалифицированы", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области у двух жителей изъяли около 11 кг наркотиков

Сейчас полицейские проводят расследование в рамках уголовного производства, начатого по статье незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Ранее турецкие таможенники на границе с Болгарией установили рекорд по изъятию наркотиков - 1,5 тонны каннабиса.

Также сообщалось, что около пяти килограмм маковой соломки пытался переместить через границу 80-летний гражданин Украины.

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