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В Кировоградской области у двух жителей изъяли около 11 кг наркотиков

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У двух жителей Кировоградской области полицейские изъяли около 11 килограмм наркотических веществ.
Полиция изъяла измельченные растения конопли общим весом около 11 кг
Полиция изъяла измельченные растения конопли общим весом около 11 кг
пресс-служба Национальной полиции

В Кировоградской области полицейские изъяли у двух местных жителей более 10 кг наркотических веществ. Об этом во вторник, 8 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что полицейские получили информацию о том, что местные жители занимаются изготовлением и возможным сбытом наркотических средств. По месту жительства лиц правоохранители провели санкционированные обыски.

"В домовладениях граждан обнаружено и изъято измельченные растения конопли общим весом около 11 кг, опий ацетилированный объемом 1,5 литра и принадлежности и вещества для его изготовления. Наркотические средства направлены на проведение экспертизы, по результатам которой действия лиц будут окончательно квалифицированы", - говорится в сообщении.

 

 

Сейчас полицейские проводят расследование в рамках уголовного производства, начатого по статье незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Ранее турецкие таможенники на границе с Болгарией установили рекорд по изъятию наркотиков - 1,5 тонны каннабиса.

Также сообщалось, что около пяти килограмм маковой соломки пытался переместить через границу 80-летний гражданин Украины.

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Теги: наркотики, марихуана, фото, полиция, наркомания, конопля, Кировоградская область, наркоторговля, задержание
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Источник: korrespondent.net

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