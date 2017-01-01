В Украине семейные пары теперь могут жениться еще раз

Министерство юстиции ввело для украинских семейных пар возможность провести юбилейную церемонию бракосочетания.

В Украине Министерство юстиции ввело новую услугу для семейных пар - провести юбилейную церемонию бракосочетания. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает пресс-служба Минюста.

В частности, указано, что эта услуга предоставляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине.

"Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать "Да" своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей брака можно, заказав в любом ГРАГСе страны повторную церемонию бракосочетания", - отметила начальник Управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста Ирина Дубиковская.

По ее словам, эту услугу могут заказать как семейные пары, так и их родные или друзья.

Предполагается, что на церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке, однако в нем будет указано "повторно".

Ранее сообщалось, что в Украине разводится каждая вторая семья, однако у большинства пар не согласованы имущественные вопросы.

Также сообщалось, что одесская пара поженилась в третий раз, спустя пятнадцать лет после заключения первого брака. Дважды молодые люди разводились, не выдерживая друг друга, однако третий брак воспринимают, как последний и окончательный.

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