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Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

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Опорные пункты украинских войск обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.
Украинские военные продолжают контролировать действия противника
Украинские военные продолжают контролировать действия противника
Getty Images

В течение текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в период с 00:00 до 18:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - доложили в штабе ООС.

Как сообщалось, 7 января сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. За первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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