Порошенко решил присвоить Филарету Героя Украины

Президент Петр Порошенко принял решение присвоить патриарху Филарету высшую награду - звание Герой Украины.

Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить патриарху Филарету звание Герой Украины за его вклад в борьбу за поместную церковь в Украине. Об этом глава государства сообщил во вторник, 8 января, в Facebook.

"Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Порошенко в соцсети.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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