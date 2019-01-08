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Порошенко решил присвоить Филарету Героя Украины

Комментариев: 3
Президент Петр Порошенко принял решение присвоить патриарху Филарету высшую награду - звание Герой Украины.
Петр Порошенко принял решение присвоить патриарху Филарету высшую награду
Петр Порошенко принял решение присвоить патриарху Филарету высшую награду
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить патриарху Филарету звание Герой Украины за его вклад в борьбу за поместную церковь в Украине. Об этом глава государства сообщил во вторник, 8 января, в Facebook.

"Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Порошенко в соцсети.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Теги: награды, православная церковь, Порошенко, патриарх, герой украины, награда, Филарет Денисенко, Филарет, Петр Порошенко, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Л_о_л_а    08.01.2019, 22:29
Оценка:  0
Л_о_л_а
Турецкоподанным уже героев Украины раздают?
sun2014    08.01.2019, 22:03
Оценка:  +1
sun2014
какое правительство, такие герои
Gidnyk    08.01.2019, 21:59
Оценка:  -1
Gidnyk
А потом, как Надю Савченко, его в острог законопатит?
Letohradek    08.01.2019, 22:20
Оценка:  -1
Letohradek
Govnyuk, что ты несешь?
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