В Украине усовершенствовали технику для ракетного комплекса Нептун

Изготовлено новое шасси для отечественного ракетного комплекса.

Украинский производитель грузовой и специальной техники АвтоКрАЗ усовершенствовал технику для отечественного ракетного комплекса Нептун.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8 отгрузили в первых числах 2019. Ожидается, что на шасси КрАЗ-7634НЕ будет выполнена пусковая установка ракетного комплекса Нептун, соответствующие работы по дооборудованию будут проводиться на одном из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Читай также: В Украине создадут противокорабельный комплекс - Минобороны

"Самоходное шасси, грузоподъемностью 27 т, предназначенное для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников он отличается более мощным - 460 л.с. - двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которого рассчитан на 2500 Н / м. Такое агрегатирования совместно с проходной трансмиссией позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля. Также по требованию заказчика выхлопная система размещена между 1 и 2 мостами с выхлопом на правую сторону по ходу движения автомобиля, а вместо двух топливных баков прямоугольной формы по 350 л установлены два по 165 л круглого сечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 26 декабря, Украина испытает ракету Нептун и начнет производить ракеты Ольха.